الديمقراطي الكوردستاني يشدد على ضرورة احترام 3 ثوابت دستورية ويطرح رؤيته بشأن مرشح رئاسة الجمهورية

طرحت المتحدثة باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي ، رؤية الحزب حول مرشح رئاسة الجمهورية، فيما شددت على ضرورة احترام التوقيتات لثلاثة ثوابت دستورية.

فيان دخيل قالت ، إن “العراق يمر بمرحلة حرجة حاليا، ولا مانع لدينا من دخول الاطار التنسيقي بالحكومة القادمة اذا اتفق البيت الشيعي”، مشيرة الى أن “تحركات رئيس تحالف الفتح هادي العامري الأخيرة الى النجف واربيل مهمة جدا”.

وأردفت دخيل ، بالقول أن “اربيل ستكون لها دور كبير في تشكيل الحكومة القادمة”، مشددة على “ضرورة احترام التوقيتات والثوابت الدستورية ومنها المادة 140 واستحقاقات البيشمركة ورواتب الموظفين”.

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وبشأن مرشح رئاسة الجمهورية، قالت دخيل أن “الرئيس مسعود بارزاني حريص جدا بذهاب الكورد موحدين الى بغداد”، لافتة الى أنه “في حال التوصل الى اتفاق مع الاتحاد الوطني الكوردستاني بشأن مرشح رئاسة الجمهورية فهذا جيد، اما في حال عدم التوصل لاتفاق فإن مرشحنا هو هوشيار زيباري”.

يذكر أن رئيس تحالف الفتح هادي العامري وصل ، أمس الاثنين ، الى مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان ، والتقى بالزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني ، ورئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني ، وبحث معهم الخطوات المستقبلية والجهود الرامية لتشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة بالتنسيق بين المكونات العراقية.