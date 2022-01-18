نائب كوردي يكشف عن 3 أسماء مرشحة لرئاسة الحكومة: جزء من الإطار سيشترك بها

كشف النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني ماجد شنكالي، يوم الثلاثاء، عن 3 أسماء مرشحة لرئاسة الحكومة العراقية الجديدة، مشيراً الى أن جزءاً من الاطار التنسيقي الشيعي سيشترك بها.

وقال شنكالي لوكالة شفق نيوز، إن “جزءاً من الإطار التنسيقي بقيادة هادي العامري سيشترك بتشكيل الحكومة حسب التسريبات السياسية، وان لقاء العامري بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر كان إيجابيا”.

وأضاف أن “هناك عدة شخصيات مرشحة لمنصب رئيس الوزراء منها مصطفى الكاظمي ومحمد علاوي وعادل مهودر”.

وأوضح شنكالي، “بالنسبة لمنصب رئيس الجمهورية فإنه حظوظ هوشيار زيباري كبيرة جدا بالحصول على الاغلبية داخل مجلس النواب في حال لم يحصل توافق على المنصب بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني”.

وفي وقت سابق من أمس أفاد مصدر بالإطار التنسيقي لوكالة شفق نيوز، محاولة الإطار الدفع بكل من حيدر العبادي أو محمد توفيق علاوي كمرشحي تسوية، أمام قائمة مصغرة لدى الصدر تضم مصطفى الكاظمي مع شخصيات صدرية. وعلمت شفق نيوز أن الإطار التنسيقي الجامع لقوى شيعية، يحاول إقناع الصدر، بتكوين “حكومة تسوية”، في حال تعثر الدخول بكتلة شيعية موحدة تضم جميع الأطراف، وهذا المقترح يحظى بدعم أطراف إيرانية محددة.

إلا أن المباحثات الخاصة بين الصدر والإطار التنسيقي لم تصل لاتفاق محدد، بالإضافة إلى رفض الصدر محاولات الإطار إشراك نوري المالكي في التوليفة الحكومية الجديدة. لكن، قد لا يمانع الصدر من التحاق نواب من دولة القانون من دون زعيمهم المالكي بتحالف الفتح، للمشاركة في الحكومة الجديدة، بحسب تسريبات خاصة تحصلت عليها شفق نيوز.