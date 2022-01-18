مدينة كوردستانية تسجل 17 درجة تحت الصفر

ذكرت الهيئة العامة للأنواء الجوية في إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، ان قضاء بنجوين التابع لمحافظة السليمانية سجل أدنى درجة حرارة وبلغت 17- درجة مئوية.

وشهدت عموم مناطق اقليم كوردستان موجات صقيع باردة، حيث سجلت ادنى درجة حرارة في الاقليم، قضاء بنجوين وبلغت 17- درجة مئوية، فيما تلتها منطقة حاجي عمران 14- درجة مئوية، وناحية بازيان في السليمانية 14- درجة مئوية، بينما سجلت ماوت وشوما وسميلان 9- مئوية، وفقا لبيان الهيئة.

إلى ذلك سجلت كل من مدينة سيدكانى، وميركاسور 8-، بينما بلغت درجة الحرارة بمركز مدينة السليمانية 7- درجة مئوية.

بينما شهدت مدن وسط وجنون العراق، صباح اليوم ، انخفاضا حادا في درجات الحرارة، لتسجل منطقة الرطبة في الانبار 5-، تلتها العاصمة بغداد 1-، ومن ثم البصرة 7 درجة مئوية، بحسب المتنبئ الجوي صادق عطيه.

وأشار المتنبئ الجوي، إلى ان “الانجماد يطال مناطق واسعة من مدن البلاد ويستمر لغاية منتصف الاسبوع المقبل”.