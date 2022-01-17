الزعيم الكوردي مسعود بارزاني يلتقي العامري

التقى الزعيم الكوردي مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني يوم الاثنين مع زعيم تحالف الفتح هادي العامري في أربيل.

جاء ذلك في بيان مقتضب لمكتب العامري، دون مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق الاثنين، وصل العامري إلى أربيل للتباحث بشأن ملف تشكيل الحكومة الجديدة وشكل التحالفات لتشكيل كتلة أكبر.

وكان العامري قد استهل زيارته بلقاء رئيس الإقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني.

وتأتي هذه الزيارة بعد لقاء ثنائي جمع العامري مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في مقر إقامة الأخير بمدينة النجف أول أمس السبت.

وتصدرت الكتلة الصدرية الانتخابات التي أجريت في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بـ73 مقعدا، تلاها تحالف تقدم بـ37، وائتلاف دولة القانون بـ33، ثم الحزب الديمقراطي الكوردستاني بـ31.

ولا يزال الصدر متمسكا بموقفه الرامي لتشكيل حكومة “أغلبية وطنية” وهو ما ترفضه قوى الإطار التنسيقي التي تسعى جاهدة لإقناع الصدر بتشكيل حكومة توافقية يشارك فيها الجميع على غرار الدورات السابقة لكي تضمن لنفسها موطئ قدم في الحكومة.