ليتوانيا تشكر إقليم كوردستان على تعاونه في حل مسألة المهاجرين

استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الاثنين 17 يناير/ كانون الثاني ، وزير خارجية ليتوانيا غابريليوس لاندسبيرغس ، ووفداً مرافقاً له.

وجرى في الاجتماع التباحث حول توطید علاقات العراق وإقليم كوردستان مع ليتوانيا، والعملية السياسية والأوضاع العراقية عامة، واستمرار تهديدات داعش ومواجهتها، وأحوال النازحين واللاجئين في إقليم كوردستان والمخيمات الأوروبية.

وشكر وزير خارجية ليتوانيا العراق وإقليم كوردستان على خطواتهما وتعاونهما في حل مسألة المهاجرين ، معبراً عن الأمل في أن يتحول التعاون في هذه المسألة إلى فرصة للتعاون المشترك وتعزيز وتوسيع علاقات ليتوانيا مع العراق وإقليم كوردستان، خاصة في مجالات التدريب المهني، التربية، الزمالة الدراسية ومجالات أخرى عديدة.

من جانبه، شكر نيجيرفان بارزاني، ليتوانيا التي هي جزء من التحالف الدولي للقضاء على داعش وقدمت المساعدة للعراق وإقليم كوردستان ، وبخصوص مسألة الهجرة أكد على أن إقليم كوردستان لن يكون أبداً جزءاً من خلق المشاكل للدول الأوروبية.

واتفق الجانبان في الرأي على ضرورة منع الاتجار بالبشر واستخدامه لأغراض سياسية ، وأن التعاون المشترك بين الدول، خاصة العراق وإقليم كوردستان مع دول الاتحاد الأوروبي، ضروري لتحقيق هذا الهدف.

وكان التباحث حول علاقات أربيل وبغداد، وأهمية علاقات العراق وإقليم كوردستان مع الاتحاد الأوروبي، وأوضاع المنطقة بصورة عامة ومجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك للجانبين، محوراً آخر للاجتماع.