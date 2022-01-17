يناير 18, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

مسرور بارزاني والعامري يؤكدان على تكثيف المساعي لتشكيل حكومة تحقق الاستقرار والشراكة الحقيقية

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فى :أخبار عــامة
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مسرور بارزاني والعامري يؤكدان على تكثيف المساعي لتشكيل حكومة تحقق الاستقرار والشراكة الحقيقية 

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 17 يناير/ كانون الثاني ، رئيس تحالف الفتح هادي العامري.

وجرى في الاجتماع، التباحث حول آخر المستجدات والتطورات في العراق والجهود المبذولة لتشكيل حكومة جديدة، وتم التأكيد على تكثيف المساعي الرامية لتشكيل حكومة تحفظ حقوق المواطنين العراقيين كافة، وتحقق الاستقرار والشراكة الحقيقية بين المكونات، وتعالج المشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية على أساس الدستور.

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