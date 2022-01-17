اقليم كوردستان.. تصاعد جديد في الاصابات بفيروس كورونا

اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، عن وفاة 3 مصابين واصابة 1336 شخصا جديدا بفيروس كورونا المستجد COVID19 خلال الساعات الساعات الاربع والعشرين ساعة الماضية.

وجاء في بيان للوزارة، ان مختبراتها أجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية 6100 فحصا جديدا أظهرت اصابة 1336 شخصا جديدا.

واشار الى ان الفترة ذاتها شهدت اكتساب 128 مصابا الشفاء من المرض، مقابل وفاة 3 مصابين في جميع مناطق الاقليم.

واجمل بيان الوزارة عدد الأشخاص الذين تم حجرهم خلال الفترة الماضية حجر بـ21871 شخصا تم إخراجهم جميعا بعد التأكد من خلوهم من الفيروس.

واضاف ان مجموع الاشخاص الذين اصيبوا بالفيروس خلال المدة الماضية 389901 شخصا، اكتسب منهم 373959 مصابا الشفاء، فيما بقي 8776 مصابا تحت العناية الطبية، وتأكد وفاة 7166 مصابا في جميع مناطق الاقليم.