نسب هطول الثلوج في مناطق اقليم كوردستان

توقعت المديرية العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان استمرار موجة البرد والثلوج والامطار الخفيفة في مناطق اقليم كوردستان.

وقالت المديرية العامة للانواء الجوية خلال بيان صدر عنها، ان موجة الثلوجة والامطار والخفيفة ستستمر وسيكون هناك انخفاض كبير في درجات الحرارة.

واضاف البيان ان نسبة هطول الثلوج في جميع مناطق اقليم كوردستان كانت كالاتي:

* رواندز 8 سم

* السليمانية 12 سم

* قلعة دزه 9 سم

* برزنجه 36 سم

* حلبجة 22 سم

* طويلة 52 سم

* ياخسمر 15 سم

* حاج عمران 88 سم

* خورمال 9 سم

* بيارة 30 سم

* سيروان 15 سم

* هلشو 13 سم

* هيرو 40 سم

* شيني 55 سم

* كيلي 110 سم

* قرداغ 24 سم

* جوارتا 26 سم

* سوران 10 سم

* زاويتة 15

* سرسنك 7 سم

* ديرلوك 8 سم

* جمانكي 21 سم

* باتيفة 7 سم