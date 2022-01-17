يناير 18, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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الداخلية توضح حقيقة فيديو لضابط ‘ينثر الاموال’ في ناد ليلي ببغداد

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فى :أخبار عــامة
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الداخلية توضح حقيقة فيديو لضابط ‘ينثر الاموال’ في ناد ليلي ببغداد

فتحت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الاثنين، تحقيق مع ضابط شرطة “ينثر الاموال” في نادي ليلي ببغداد.

وقالت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة في بيان، إن “بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فديو يظهر فيه احد ضباط مديرية شرطة محافظة بغداد/ افواج الطوارى وهو جالس في (نادي ليلي) ويقوم بنثر الاموال وتقديم التحايا الى مجموعة من الضباط الاخرين”.

وأضاف البيان، أن “هذا التصرف ينافي التعليمات والضوابط العسكرية”، مشيرا إلى أن “وزارة الداخلية تشجب هذه الافعال الفردية المشينة والتي تمثل صاحبها فقط لكون ضابط الشرطة يجب ان يكون قدوة حسنة ومثل يحتذى به من قبل الجميع”.

ووفقا للبيان، فقد “تم تشكيل مجلس تحقيقي بحقه بأمر من قبل قائد شرطة بغداد واتخاذ الاجراءات الاصولية اللازمة”.

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