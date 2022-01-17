كورونا العراق: قفزة كبيرة بالإصابات

سجلت وزارة الصحة العراقية 4466 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق، خلال الـ 24 الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين (17 كانون الثاني 2022) أنها سجلت 4466 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تواصل أعداد الإصابة الارتفاع مقارنة بالأسابيع السابقة.

وبهذه الإصابات الجديدة يصبح العدد الكلي للمصابين بفيروس كورونا في العراق 2118779 شخصاً، منذ انتشار الجائحة حتى اليوم.

كما سجلت وزارة الصحة 5 حالات وفاة جديدة بسبب الفيروس، ليصبح العدد الكلّي للذين فقدوا حياتهم جرّاء كورونا 24252 شخصاً.

اما حالات الشفاء فبلغت 582 حالة فقط، خلال 24 ساعة، وبهذا يبلغ عدد الذين اكتسبوا الشفاء من الفيروس في البلاد 2070472 شخصاً منذ تسجيل أول إصابة حتى الآن.

وزارة الصحة أشارت في البيان الى أن العدد التراكمي للملقحين ضد الفيروس المستجد وصل الى 8899067 شخصاً، بعد تلقّي 65113 شخصاً آخرين للقاح المضاد لكورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.