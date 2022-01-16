إشادة أمريكية بدور الرئيس بارزاني في تعميق التعايش والدفاع عن الحريات في كوردستان

استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الأحد، في منتجع صلاح الدين قرب أربيل، رئيسة المفوضية الأمريكية للحريات الدينية، نادين ماينزا.

ووفق بيان من مكتب الرئيس بارزاني، فقد أعربت ماينزا خلال اللقاء عن «تقديرها لسياسة الرئيس بارزاني، والدور التاريخي للأسرة البارزانية في تعميق التعايش الديني، وحماية الحرية القومية والدينية في كوردستان».

كما أشادت بتضحيات البيشمركة في حرب داعش، وطبيعة شعب كوردستان المضياف، وإيوائه لمئات الآلاف من اللاجئين.

ووفقا للبيان، فإنه تم خلال اللقاء تبادل الآراء حول الوضع الديني والتعايش في كوردستان، وتعزيز ثقافة التعايش المشترك.

وفي جانب آخر من اللقاء، جرى بحث الوضع السياسي في سوريا، والظروف المعيشية للشعب هناك، والعلاقات بين الأحزاب السياسية الكوردستانية في سوريا.