بعد لقاء الصدر..العامري يلتقي بارزاني غدا

افاد مصدر مطلع، اليوم الاحد، أن رئيس تحالف الفتح هادي العامري سيصل يوم غد الى اربيل ويلقتي زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني.

وقال المصدر إن “رئيس تحالف الفتح هادي العامري سيصل صباح يوم غد الاثنين الى اربيل، ويلتقي فيها زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني”.

وأضاف أن “العامري سيلتقي ايضا نيجيرفان بارزاني ومسرور بارزاني، كل على انفراد، خلال وجوده في اربيل”.

يشار إلى أن العاامري التقى يوم امس زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في الحنانة بمحافظة النجف.

ومن المفترض ان يعقد مساء اليوم، اجتماعا للاطار التنسيقي في منزل رئيس تحالف النصر حيدر العبادي، لمناقشة مخرجات لقاء العامري والصدر.