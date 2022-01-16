ابرزهم الصدر والبارزاني.. تحالف جديد يشكل في العراق

كشف مصدر رفيع المستوى في الحزب الديمقراطي، اليوم الأحد، عن تشكيل تحالف جديد يضم قوى كردية وعراقية، أبرزهم البارزاني والصدر.

وقال وزير الاعمار والاسكان السابق بنكين ريكاني في تغريدة له على موقع “تويتر”: ان التحالف الجديد سيضم الصدر والبارزاني والحلبوسي بالاضافة الى العامري سيكشف عنه في مقبل الايام.

من جانب اخر، أكد مصدر مطلع عن انضمام تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم و حركة بابليون بزعامة ريان الكلداني في “التحالف الحاكم”.

التحالف الحاكم

الصدر – البارزاني – الحلبوسي – العامري — بنگين ريكاني Bangen Rekani (@BangenRe) January 16, 2022

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد جدد في وقت سابق من اليوم، بتغريدة له عبر تويتر، تمسكه بحكومة اغلبية وطنية، قائلا: “لاشرقية ولا غربية.. حكومة أغلبية وطنية”، ولكن ما اثار الانتباه استخدامه اللون الاخضر في تغريدته، وهذا ما اعتبره مغردون ان تغيير لون القلم يشير الى انضمام الفتح الى التيار الصدري.

والجدير بالذكر ان مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة مازالت جارية بين القوى السياسية وسط انقسام واضح بين اطراف تدعو الى حكومة توافقية واخرى تطالب بحكومة اغلبية.