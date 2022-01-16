الثلوج تكتسح اغلب مناطق اقليم كوردستان

اعلنت المديرية العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، عن هطول موجة من الثلوج في اغلب المناطق الجبلية ومراكز المدن والاقضية النواحي.

وقال المديرية العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي في بيان: الان هناك موجة جديدة من الثلوج تهطل على اغلب المناطق الجبلية وخاصة في سلسلتي جبال زاوا وسفين.

وتابع البيان: ان كمية الثلوج المسجلة في المناطق المختلفة كانت كالاتي:

ياخسمر 2 سم

سيدكان 5 سم

دينارته 4 سم

سرسنك 16 سم

آميدي 20 سم

کاني ماسي 27 سم

مانكيش 2 سم

بامرني 10 سم

زاویتة 1.5 سم

ديرلوک 4 سم

باتیفة 1 سم

دینارتة 4 سم

واشار البيان الى ان درجات الحرارة ستنخفض بشكل اكبر بسبب استمرار تأثير الموجة الباردة التي تتعرض له منطقتنا خلال الايام المقبلة.