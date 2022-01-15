الاتحاد الوطني: الديمقراطي لا يرفض رسميا ترشيح صالح

بين الاتحاد الوطني الكردستاني ، السبت، عدم وجود بيان أو كتاب رسمي من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني لرفض ترشيح برهم صالح لمنصب رئاسة الجمهورية.

وقالت عضو الاتحاد الماس فاضل إن “الاتحاد الوطني رشح برهم صالح لولاية ثانية ولا يوجد رفض رسمي من قبل الحزب الديمقراطي على المرشح “موضحة أن “الجميع يسعى بشكل مكثف لتشكيل الحكومة”.

وأضافت أن “جميع الكتل تسعى كي لا تكون الصراعات السياسية حاجزاً للعملية السياسية، ونحن نؤمن بان الكتل السياسية تستطيع أن تصل الى اتفاق بشأن رئيس الجمهورية “.

ولفتت الى أن “المكونات جميعها تعمل لتشكيل الحكومة المقبلة، ونأمل أن تكون الظروف الخاصة بعيدة عن خدمة الموطن ويتم تجاوزها بشكل او باخر”.

وكان مصدر سياسي مطلع كشف في وقت سابق، عن إصرار رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني على رفض ترشيح برهم صالح لرئاسة الجمهورية.