اقليم كوردستان.. انخفاض كبير في اصابات كورونا

أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، يوم السبت، عن الموقف الوبائي لفايروس كورونا في عموم محافظات الاقليم.

وقالت الوزارة في بيانها رقم 689، ان الموقف الوبائي لجائحة كورونا في اقليم كوردستان خلال 24 ساعة الماضية كان كالتالي:

1. الفحوصات: (4180 فحصاً جديداً)

• (1387) اربيل

• (1038) السليمانية

• (1704) دهوك

• (0) حلبجة

• (0) كرميان

• (51) رابرين

2. الاصابات: (500 اصابة جديدة)

• (130) اربيل

• (65) السليمانية

• (299) دهوك

• (0) حلبجة

• (0) كرميان

• (6) رابرين

3. الشفاء: (67 حالة شفاء جديدة)

• (15) اربيل

• (39) السليمانية

• (10) دهوك

• (0) حلبجة

• (2) كرميان

• (1) رابرين

4. الوفيات: (2 حالة)

• (1) اربيل

• (0) السليمانية

• (1) دهوك

• (0) حلبجة

• (0) كرميان

• (0) رابرين

الوزارة دعت المواطنين ايضا، الى الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية ضد فايروس كورونا والاتصال بالخط الساخن ” 122″ لأية حالة طارئة.