متنبئ: موجة «قطبية» شديدة البرودة في طريقها إلى كوردستان والعراق

كشف متنبئ جوي، اليوم السبت، أن موجة «قطبية قاسية» في طريقها لاقتحام أجواء العراق، وتستمر لنهاية الشهر الحالي، وستسبب في انخفاض كبير بدرجات الحرارة، وتساقط الثلوج في غالبية مدن إقليم كوردستان وتشكل الصقيع.

وقال المتنبئ الجوي علي الموسوي، إن «التحديثات الجوية الصادرة من نماذج الطقس العددية والخرائط الجوية الاختصاصية تشير إلى استمرار تأثر البلاد بالاضطرابات الجوية على نمط متقطع حتى نهاية الأسبوع المقبل، والتي تتمثل بتساقط الأمطار ونشاط الرياح السطحية وحدوث انخفاض حاد في درجات الحرارة مع تساقط الثلوج في بعض المناطق الشمالية».

وأضاف «من المتوقع أن تشهد البلاد خلال يوم غد انخفاضاً كبيراً على درجات الحرارة نتيجة لتأثر البلاد بموجة برد قارسة ناتجة عن انحدار كتلة هوائية قطبية شديدة البرودة، مرافقة للمنخفض العلوي القطبي، ومن المتوقع أن تتعمق الكتلة القطبية الباردة في أراضي البلاد خلال بداية ومنتصف الأسبوع المقبل، وتسبب بحدوث انخفاض حاد في درجات الحرارة مع تشكل الصقيع في أغلب مدن البلاد والشعور بأجواء شتوية في غاية الامتياز».

وأوضح أن «التنبؤات الأولية تشير إلى أن تكون البلاد والمنطقة في ظل مرمى النزولات القطبية الباردة حتى نهاية الشهر الحالي نتيجة لسيطرة المرتفع السطحي الآزوري على القارة الأوربية، مما يسبب في اندفاع النزولات الباردة نحو البلاد والمنطقة».

كما أشار الموسوي إلى أن «هنالك مؤشرات أولية قابلة للتغيير تشير إلى تساقط الثلوج في بعض مناطق غرب ووسط وجنوب البلاد، ومن بينها العاصمة بغداد، نهاية الأسبوع القادم، وأيضا المؤشرات تشير إلى تعرض أغلب مدن الشمال إلى تساقط الثلوج نهاية الأسبوع القادم، ولكن مازالت المؤشرات أولية قابلة للتغيير».