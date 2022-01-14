(بالفيديو) نواب الديمقراطي الكوردستاني يرددون النشيد القومي الكوردستاني «أي رقيب» داخل البرلمان العراقي

ردد نواب الحزب الديمقراطي الكوردستاني النشيد القومي الكوردستاني «أي رقيب»، في أولى الجلسات التي عقدها مجلس النواب العراقي بأعضائه الجدد يوم الاحد الماضي، واعلان الهيئة الرئاسية للمجلس.

وقال النائب عن الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، شوان كلاري، لـ(باسنيوز): “منذ اليوم الاول خلال مشاركتي في جلسة البرلمان العراقي، كنت احمل العلم الكوردستاني داخل البرلمان، وهذا الفيديو الذي يبين نواب الديمقراطي الكوردستاني وهم يرددون «أي رقيب» بعد انتخاب الهيئة الرئاسية هو من تصويري”.

واضاف كلاري ” فقدت 43 شهيداً من اهلي واقاربي في عمليات الأنفال”، مشيرا الى انه يرى بأن “خدمة قضية الشعب الكوردستاني وحماية مصالحه في البرلمان العراقي هو جزء من الوفاء لارواح جميع شهداء كوردستان”.

مستدركاً ” اننا ملتزمون بمواصلة السير على نهج الرئيس بارزاني والديمقراطي الكوردستاني وصون حقوق الكوردستانيين جميعاً”.