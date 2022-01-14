أوميد بالاني يقدم أوراق ترشيحه لرئاسة الجمهورية

قدّم أوميد بالاني، وهو محام من أربيل، استمارة الترشيح الى منصب رئيس الجمهورية، مشيراً الى أنه كان يحلم منذ طفولته بأن يصبح رئيساً.

وملأ أوميد بالاني استمارة الترشيح الى منصب رئيس الجمهورية، وقدمها قبل 26 دقيقة من إغلاق باب الترشيح للمنصب، حيث أكمل أوميد بالاني عملية تقديم أوراق الترشيح، وسلمها إلى البرلمان.

ويختبر أوميد بالاني حظه للمرة الثالثة، بعد أن ترشح لمنصب رئيس إقليم كوردستان في عام 2019 ومحافظ أربيل في عام 2021، وفشل في أي منهما ولم يحصل حتى على صوت واحد.

وقال أوميد عبد القسام قادر، المعروف باسم أوميد بالاني، لشبكة رووداو الإعلامية انه “رشحت نفسي من من أجل الوفاء بحقوقي ولاسيما حقوقي السياسية”، مضيفاً إنه “حلم طفولتي أن أصبح يوما ما رئيساً لجمهورية العراق، وأعدكم بأنني إذا نجحت، سأكون رئيسا لجميع العراقيين”.

بالاني، أوضح: “وصلت إلى مجلس النواب العراقي في الساعة 14:20 من يوم الخميس 13-1-2022 وفي الساعة 14:34 سلمت أوراقي، أي أنني كنت المرشح الأخير الذي قدم أوراقه الرسمية”.

أوميد بالاني، المولود في أربيل عام 1979، هو محام استشاري، وحصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة صلاح الدين في عام 2006، وعمل محاميا في محاكم إقليم كردستان لمدة 16 عاما.

ووفقا لشبكة رووداو الإعلامية، قام 26 شخصاً بتسليم أسمائهم والسير الذاتية رسميا إلى رئاسة مجلس النواب العراقي، 11 منهم من الكورد، بعد انتهاء الموعد النهائي لمنصب رئيس العراق يوم الخميس 13-01-2022.

يذكر أن رئيس الجمهورية، برهم صالح، قدّم أوراق ترشيحه لتولي منصب رئيس الجمهورية المقبل.

كما رشّح عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، هوشيار زيباري، نفسه لمنصب رئاسة جمهورية العراق.

وكان مجلس النواب قد أعلن الاثنين عن فتح باب الترشح لمنصب رئيس جمهورية العراق، مؤكداً على شروط يجب أن تتوفر في المرشحين.

جاء ذلك في بيان صادر عن مجلس النواب تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه ذكر فيه أنه “استناداً للمادتين (2) و(3) من قانون احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012، يعلن مجلس النواب فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية”، مبيناً أنه على الراغبين بالترشيح أن تتوافر فيهم شروط محددة.

وحسب البيان، على المرشح لمنصب رئيس الجمهورية أن يكون عراقياً بالولادة ومن أبوين عراقيين. كذلك أن يتمتع بكامل الأهلية، وأتم الأربعين سنة من عمره.

كما يجب أن تتوفر في المرشح سمعة حسنة وخبرة سياسية، وان يكون من المشهود له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن.

ومن الشروط ايضاً أن لا يقل تحصيل المرشح الدراسي عن الشهادة الجامعية الأولية المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق، كما يجب أن يكون غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف.

وعلى المرشح لرئاسة جمهورية العراق، “أن لا يكون من المشمولين بأحكام إجراءات قانون المسائلة والعدالة، أو أية إجراءات تحل محلها”.

مجلس النواب أكد أنه على المتقدمين للترشح، “تقديم طلباتهم التحريرية مشفوعة بالوثائق الرسمية التي تثبت توافر تلك الشروط فيهم، مع سيرهم الذاتية، إلى رئاسة مجلس النواب وتسليمها الى الدائرة القانونية في مجلس النواب – قصر المؤتمرات”، خلال ثلاثة أيام.

ويمكن تقديم طلبات الترشيح خلال أيام (الثلاثاء والاربعاء والخميس) الموافقة لـ (11 و12 و13 كانون الثاني 2022)، في الاوقات من الساعة التاسعة صباحاً لغاية الساعة الثالثة بعد الظهر، لقاء وصل تسليم يثبت فيه تقديمه الطلب وتاريخ التقديم ومرافقاته من وثائق، وفقاً لما جاء في بيان مجلس النواب العراقي.

وعقد مجلس النواب العراقي بدورته الخامسة، الأحد، أولى جلساته البرلمانية بحضور قادة وأعضاء الكتل والأحزاب الفائزة في الانتخابات المبكرة التي جرت في تشرين الأول 2021.

وافتتحت الجلسة برئاسة النائب، محمود المشهداني، حيث تم اختيار رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي رئيساً للبرلمان، حاكم الزاملي نائباً أول لرئيس البرلمان، وشاخوان عبدالله نائباً ثانياً لرئيس البرلمان.