في أربيل .. شركة وهمية تحتال على أشخاص وتستولي على سياراتهم

وردت أنباء الليلة الماضية عن حدوث عملية سرقة طالت سيارات حديثة في حي “وزيران” الذي يُعد من أرقى المناطق في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان ليتبين بعدها أن شركة وهمية تدعي توفير فرص عمل قامت بالاحتيال على مجموعة أشخاص واستولت على عجلاتهم لتختفي بها عن طريق ربطها بنظام GPS.

وتجمع أولئك الأشخاص الذين سُرقت عجلاتهم وهي عبارة عن ثماني مركبات نوع “لاندكروزر” دفع رباعي أمام مقر الشركة الوهمي الكائن في الحي المذكور مطالبين السلطات الأمنية بالتدخل واعادة تلك المركبات لأن بعضهم قد استقرض اموالها، والبعض الآخر قام ببيع منازلهم في سبيل شرائها.

وتبدأ القصة عندما دعت شركة في اربيل بأسم “فرص عمل” الأسبوع الماضي السكان الذين يمتلكون عجلات نوع “لاندكروزر” دفع رباعي موديلها فوق 2017 الاتصال بها للعمل معها ليبادر 8 أشخاص تقديم الطلبات لها.

وقد استولت الشركة على السيارات الثمانية من خلال ربطها بنظام تحديد الموقع GPS ولا يُعرف مصير تلك العجلات منذ ليلة أمس.

وتصل سعر العجلة الواحدة إلى 50 الف دولار أمريكي، وفقا لمالكيها.

وطبقا للمعلومات، فقد أعلنت الشركة أنها ستدفع 1800 دولار أمريكي لكل سائق شهريا، ولكنها اشترطت أيضا ان تأخذ المركبات إلى مقر الشركة، وان تضع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وينبغي ألّا يكون مالكوها متواجدين من أجل ألّا يطلعوا على مكان وضع النظام.

وكانت المديرية العامة لشرطة إقليم كوردستان قد اعلنت قبل ايام إرتفاع معدل جرائم النصب والإحتيال في العام المنصرم في محافظات الإقليم.