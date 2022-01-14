التخطيط: 7 ملايين سيارة في العراق ومنع استيراد هذه العجلات

كشفت وزارة التخطيط عن وجود سبعة ملايين سيارة في عموم العراق.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي لوكالة {الفرات نيوز} :”يبلغ عدد السيارات في عموم العراق أكثر من ٧ ملابين سيارة، للقطاعين الحكومي والخاص، مع اقليم كردستان” لافتا الى ان “أكثر مليوني سيارة موجودة في العاصمة بغداد”.

وأضاف “باشرنا بالعمل بقرار المواصفة العراقية لإستيراد المركبات منذ الأول من أيلول الماضي حيث طبق القانون على العجلات من موديل ٢٠٢٢”.

وبين انه “وبموجب المواصفة فأنه لا يسمح لأي عجلة بالدخول من دون مواصفات الأمان والسلامة” مضيفا “كما ان القرار يضمن عدم دخول اي سيارة لا تمتلك تلك المواصفات”.

وكانت وزارة التخطيط، كشفت في العشرين من حزيران 2021، عن تفاصيل قرار المواصفة العراقية المقرر تطبيقه بعملية استيراد السيارات.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي آنذاك في تصريح صحفي، إن “المواصفات القياسية لفحص وتقييم المركبات تتضمن الكثير من التفاصيل الخاصة بمتانة وسلامة وأمانة المركبات”، مبيناً أن “المواصفات ستكون مشابهة للمواصفات الخليجية، التي تشترط أن تكون المركبات عالية الجودة”.

وأضاف أن “لن تدخل سيارات غير مطابقة للمواصفات العراقية، بكل الموديلات سواء الموديلات الجديدة التي تصنع حديثاً أو الموديلات المسموح بدخولها لسنتين أو لثلاث سنوات”.

ولفت إلى أن “تحديد الموصفات العراقية لدخول المركبات، تم العمل عليها لفترة طويلة إلى أن نضجت بشكل جيد جداً، وبمشاركة جهات متعددة وهي وزارة التجارة والنفط والمالية، فضلاً عن جهات أخرى، من أجل ضمان دخول مركبات تتوافر فيها متطلبات السلامة والأمان بشكل كامل”.