الرئيس بارزاني يهاتف محافظ اربيل ويدعو للإسراع في مساعدة وإغاثة المتضررين من السيول

تابع الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ، اليوم الخميس ، أوضاع المواطنين مع محافظ العاصمة أربيل ، بعد السيول التي اجتاحت بعض مناطق وأحياء المدينة نتيجة الأمطار الغزيرة خلال الساعات القليلة الماضية.

محافظ أربيل أوميد خوشناو ، قال ان الرئيس بارزاني اتصل به هاتفيا ، للاطمئنان على أوضاع أهالي المدينة والإجراءات التي تم اتخاذها في المناطق التي تعرضت للسيول وارتفاع مناسيب المياه اثر الامطار الغزيرة .

مشيراً ، الى ان الرئيس بارزاني أكد خلال اتصاله على ضرورة العمل من قبل الجهات الحكومية المعنية في اسرع وقت لحماية واغاثة المواطنين، وتقديم ما يلزم لمساعدتهم.

كما لفت محافظ أربيل ، الى انه اطلع الرئيس بارزاني على تطورات الوضع في أربيل والمناطق التي شهدت تجمع المياه والسيول بسبب الامطار الغزيرة وعمليات الإغاثة من قبل فرق الطوارئ والمؤسسات الخدمية والحكومية المعنية.

محافظ العاصمة أربيل ، لفت كذلك الى ان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني كان قد اتصل به منذ الصباح الباكر وهو يتابع الوضع عن كثب.

وتشهد العاصمة اربيل منذ ليلة امس امطاراً غزيرة ، استمرت حتى صباح اليوم الخميس ، ماتسبب في تجمع وارتفاع مناسيب المياه في بعض احياء ومناطق العاصمة الامر الذي ادى الى قطع بعض الطرق والتقاطعات الرئيسة وتوقف حركة المرور فيها.