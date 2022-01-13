الديمقراطي الكوردستاني يعين رئيس الكتلة والمتحدث باسمها في البرلمان العراقي

أعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الخميس، عن إعادة تعيين النائبة د.فيان صبري ، رئيسة لكتلة الحزب في مجلس النواب العراقي ، وتعيين النائبة فيان دخيل، متحدثة باسم الكتلة .

وقال النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، شوان كلاري، في تصريح لموقع الحزب الديمقراطي الرسمي: “تقرر تعيين النائبة فيان صبري رئيسة لكتلة الحزب، والنائبة فيان دخيل متحدثة باسم كتلة الديمقراطي الكوردستاني”.

واضاف “في المرحلة المقبلة وبعد انتخاب رئيس الجمهورية سيتم تعيين مقرر الكتلة بالاضافة الى نائب رئيس الكتلة”.

وكانت د.صبري تتولى رئاسة كتلة الديمقراطي الكوردستاني في الدورة السابقة للبرلمان ايضاً .