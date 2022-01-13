محافظ أربيل: ماحصل خلال الساعات الماضية تجمع للمياه اثر غزارة الامطار وليس فيضانات

رئيس الحكومة مسرور بارزاني اتصل صباحاً ويتابع الوضع عن كثب

قال محافظ العاصمة أربيل أوميد خوشناو ، اليوم الخميس ، ان الامطار الغزيرة التي هطلت على العاصمة خلال الساعات الماضية أدت لتجمع المياه في بعض الاحياء والشوارع الرئيسية ، مشيراً الى ان ماحدث هو تجمع للمياه وسيول في بعض احياء ومناطق العاصمة وليس فيضانات كالتي شهدتها المدينة قبل فترة من الان ، لافتاً الى ان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اتصل به منذ الصباح الباكر وهو يتابع الوضع عن كثب.

محافظ العاصمة ، قال في مؤتمر صحفي ان خسائر موجة الامطار الغزيرة وتجمع المياه وتشكل السيول في بعض المناطق اقتصرت على المادية فقط ، مشيراً الى تضرر خطوط كهرباء الضغط العالي أربيل ــ السليمانية ، واربيل ــ دهوك ، وبعض الخدمات العامة الاخرى ، واضراراً مادية لحقت ببعض البنايات والمنازل والمحال التجارية .

لافتاً الى ان فرق الصيانة بدأت بالعمل لاصلاح الاضرار.

محافظ العاصمة أربيل ، تابع بالقول ان توقعات الانواء الجوية تفيد باستمرار غزارة الامطار بعد ظهر اليوم وخلال ساعات الليل ، مستدركاً ان كل الدوائر والمؤسسات والفرق المختصة في العاصمة وضعت في حالة الإنذار القصوى ، للتعامل مع أي مستجدات وتقديم المساعدة للمواطنين في حال احتاجوا لها.

وأشار خوشناو ، بالقول ان مؤسسة بارزاني الخيرية ايضا أعلنت حالة الطوارئ لمساعدة المواطنين المتضررين ، مجدداً طلبه من السكان بعدم مغادرة منازلهم الا للضرورة القصوى .

وفيما يتعلق بدوام الموظفين في القطاع الحكومي قال محافظ العاصمة ، انهم ابلغوا جميع مديري الدوائر بعدم احتساب عدم الحضور اليوم غياباً لأن هناك العديد من الموظفين لم يتمكنوا من الوصول الى دوامهم الرسمي.

كما لفت الى ان فرقهم المختصة بدأت بتقدير الاضرار الناجمة عن امطار وسيول الساعات الماضية .