يناير 13, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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المحكمة الاتحادية توضح بشأن الأمر الولائي الخاص بإيقاف إجراءات رئاسة البرلمان

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فى :أخبار عــامة
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المحكمة الاتحادية توضح بشأن الأمر الولائي الخاص بإيقاف إجراءات رئاسة البرلمان

اصدرت المحكمة الاتحادية، اليوم الخميس، توضيحا بشأن الأمر الولائي الخاص بإيقاف إجراءات رئاسة البرلمان المنتخبة مؤقتا.
وذكر المركز الاعلامي للمحكمة الاتحادية في بيان، ان “الامر الولائي الصادر بتاريخ ١٣ /١/٢٠٢٢ المقدم ضمن الدعوى الخاصة بالطعن بصحة اجراءات جلسة مجلس النواب يوم ٩/١/٢٠٢٢ (الخاصة بانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه ) لا يؤثر على سريان المدد الدستورية بخصوص اكمال بقية الاستحقاقات الدستورية والمتمثلة بالموعد الاقصى لانتخاب رئيس الجمهورية وما يليها من اجراءات بخصوص تكليف مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا لتشكيل الحكومة”.

واضافت ان “هذه المدد الدستورية والاستحقاقات الدستورية تتاثر في حالة واحدة فقط فيما اذا صدر قرار نهائي بالغاء اجراءات جلسة مجلس النواب يوم ٩/١/٢٠٢٢ وهذا الامر لم يحصل الى الان وسوف ينظر به في جلسات المرافعة بحضور الطرفين المتداعين حال اكمال اجراءات تبليغ المدعى عليه اضافة الى وظيفته”.

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