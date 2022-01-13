الدفاع المدني في أربيل تستنفر فرقها وتؤكد : لاخسائر بشرية والاضرار مادية جراء السيول والامطار

أعلنت مديرية الدفاع المدني في العاصمة أربيل ، اليوم الخميس، عدم تسجيل خسائر بشرية ، حتى الآن ، واقتصار الأضرار على المادية اثر السيول وارتفاع مناسيب المياه نتيجة الامطار الغزيرة التي هطلت ليلة امس واستمرت حتى صباح اليوم .

وتشهد العاصمة اربيل منذ ليلة امس امطارا غزيرة ولا تزال مستمرة حتى صباح اليوم الخميس ، ماتسبب في تجمع وارتفاع مناسيب المياه الامر الذي ادى الى قطع بعض الطرق والتقاطعات الرئيسة.

المتحدث الرسمي باسم المديرية الرائد سركوت كارش ، قال لـ(باسنيوز) : ان “المياه والسيول غطت عدداً من احياء العاصمة أربيل وضواحيها”، مبينا أن “السيول أدت إلى إلحاق أضرار مادية لكن لم تسجيل أي خسائر بشرية حتى الآن”.

ودعا المتحدث المواطنين الى تقليل تحركاتهم الا للضرورة ، ” والاتصال على الرقمين التاليين 115 و125 في حال حدوث اي طارئ أوحاجتهم الى المساعدة”.

كما أهاب متحدث الدفاع المدني بالجميع بتوخي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء ، والابتعاد عن أماكن تجمُّع المياه والسيول ، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظاً على سلامتهم.

مشيراً ، الى استنفار كل فرقهم ووضعها في حال الطوارئ القصوى لتقديم المساعدة للمناطق التي تحتاجها.

وكانت مديرية التربية والتعليم في العاصمة أربيل أعلنت ، صباح اليوم الخميس ، تعطيل الدوام ، في كافة المدارس ، بسبب هطول أمطار غزيرة .

وقالت المديرية في بيان ، أنه “بسبب الامطار الغزيرة ولحماية ارواح وسلامة الطلبة والتدريسيين ، نعلن عن تعطيل الدوام اليوم الخميس ، وستؤجل الامتحانات الى يوم السبت القادم”.

مبينةً أن “العطلة تشمل فقط تربية اربيل وليس قضاء سوران”.

من جانبه ، دعا محافظ أربيل أوميد خوشناو ، اليوم الخميس ، سكان العاصمة أربيل الى التقليل من تحركاتهم وعدم الخروج من منازلهم الا للضرورة القصوى ، حفاظاً على سلامتهم.

المحافظ أوميد خوشناو ، قال لـ(باسنيوز) انه ” من اجل سلامة المواطنين وعدم عرقلة تحركات الفرق البلدية داخل العاصمة وضواحيها أطالب المواطنين بالحد من تحركاتهم وعدم الخروج الا للضرورة القصوى”.

مضيفاً ، ان ” الحركة توقفت في بعض الشوارع العامة بسبب ارتفاع مناسيب المياه فيها ” ، مردفاً ” بحسب التوقعات ستستمر هطول الامطار الغزيرة”.

كما دعا خوشناو المواطنين الى “الاتصال بمديريات البلدية والدفاع المدني والشرطة او أي مؤسسة حكومية قريبة منهم في حال احتياجهم لأي مساعدة ” ، مشدداً على ان ” كل الفرق والدوائر المختصة في حالة الإنذار القصوى ومستعدة لأي مساعدة اوخدمة”.

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