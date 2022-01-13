قيادي سني: تولي هوشيار زيباري رئاسة الجمهورية بات مؤكداً

قال عضو مجلس النواب العراقي والقيادي في تحالف “عزم” مشعان الجبوري، اليوم الخميس ، بأنه اصبح من المؤكد ان يتولى القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري منصب رئيس الجمهورية المقبل، مشيرا الى انه سيحصل على ذات الأصوات التي حصل عليها رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وغرد الجبوري على صفحته في “تويتر” قائلاً: “بترشيح السيد هوشيار زيباري يمكنني القول اصبح مؤكداً انه سيكون رئيس الجمهورية للاربع سنوات القادمة”.

وأضاف: “سينال ذات الاصوات التي نالها الرئيس الحلبوسي تقريباً وذلك لان جميع نواب اقطاب تحالف عزم تقدم- الديمقراطي – التيار واصدقاؤهم سيصوتون له، وساكون له من المصوتين والداعمين”.

وكان عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري، قد قدّم أمس الأربعاء، أوراقه رسمياً للترشح لمنصب رئيس الجمهورية العراقية.