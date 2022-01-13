التبادل التجاري بين إقليم كوردستان ودول العالم: نحو 16 مليار

بلغ حجم التبادل التجاري بين إقليم كوردستان ودول العالم، نحو 16 مليار دولار خلال عام 2021.

وقال مصطفى شيخ عبد الرحمن رئيس اتحاد المستوردين والمصدرين في اقليم كوردستان في حديث لوكالة شفق نيوز؛ إن “التجار يستوردون يوميا من خلال معابر بين محافظات اقليم كوردستان العراق وايران، وتركيا”، موضحا أن “حجم التبادل التجاري بين الإقليم ودول العالم بلغ نحو 16 مليار دولار، منذ مستهل العام الماضي”.

وأضاف شيخ عبد الرحمن؛ ان “الحجم الأكبر للتبادل التجاري كان مع تركيا وإيران بصورة عامة لمحافظات الاقليم، اما بخصوص محافظة السليمانية فكانت مع إيران بصورة اكبر بسبب قرب جمهورية ايران الاسلامية من السليمانية ووجود منافذ حدودية عديدة بين المحافظة وإيران”.

وعن الحركة التجارية خلال العام الماضي أكد شيخ مصطفى أن “عام 2021 شهد حركة تجارية جيدة مقارنة بالأعوام الماضية بسبب استقرار الوضع الصحي بعد اجتياح جائحة كورونا دول العالم ومن بينها اقليم كوردستان”.

فيما أشار إلى “تأثير ارتفاع سعر الدولار على الحركة التجارية في الإقليم في بداية إقراره من قبل الحكومة الاتحادية على الحركة التجارية، إلا أن بعد استقرار سعره في الأسواق بدء التأثير يتلاشى”.

وعن أسباب زيادة نسبة الضرائب والرسوم على المواد المستوردة بين شيخ مصطفى؛ أن “توحيد الرسوم و التعرفة الكمركية بين بغداد وأربيل تسبب بارتفاع نسبة الرسوم والضرائب على البضائع المستوردة”.

ولفت الى أن “أسعار بعض السلع ارتفعت رسومها في الدول المصدر كمادة الطحين المستورد من إيران وتركيا فقد ارتفعت نسب الرسوم عليها في تلك الدول بسبب ارتفاع أسعارها لديهم ما أدى إلى ارتفاع نسبة التعرفة الكمرگية على الطحين في منافذ كوردستان”.

أما عن ارتفاع الرسوم و التعرفة الكمركية عن مادة “الكلور” بين عدم معرفته بتفاصيل ونسب ارتفاع الرسوم عنها لكن بين أن “ارتفاع الأسعار في الدول المصدر وكذلك توحيد التعرفة الكمركية بين بغداد وأربيل أثر على ارتفاع الرسوم والضرائب في منافذ الاقليم”، داعيا الجهات ذات العلاقة الى تسهيل اكثر لمهام التجار لاستيراد المواد والمستلزمات عبر منافذ اقليم كوردستان مع دول الجوار.