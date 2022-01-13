كم كلفت رواتب الرئاسات الثلاث موازنة العام 2021؟

كشف تحالف الاقتصاد العراقي، الخميس، حجم رواتب الرئاسات الثلاث في موازنة العام الماضي.

وقال رئيس التحالف الاقتصاد العراقي عدي العلوي في تصريح للصحيفة الرسمية، إن “رواتب رئاسة الجمهورية في موازنة العام الماضي بلغت 35.639 مليار دينار، ومجلس النواب 228.141 مليار دينار، أما الأمانة العامة ومكتب رئاسة الوزراء فقد بلغت 81.176 مليار دينار، ليبلغ مجموع الرواتب 344.956 مليار دينار”، مشيرا إلى أن “عدد الموظفين في تلك الدوائر يبلغ 5926 موظفا، حيث يبلغ متوسط الراتب الشهري للموظف الواحد 4.850 ملايين دينار”.

وبين، أن “مجموع رواتب الرئاسات الثلاث في موازنة العام الماضي بلغت أكثر من 344 مليار دينار”.

من جانبه وصف الخبير القانوني علي التميمي إحالة أعضاء مجلس النواب للدورة السابقة على التقاعد “مخالفة دستورية وقانونية”.

وبين التميمي وفق الصحيفة، أنه “نظرا لإلغاء المادة 13 من قانون مجلس النواب العراقي التي سمحت بتقاضيهم رواتب خلافا لقانون التقاعد رقم 9 لسنة 2014 المعدل، حيث جاء الإلغاء بقرار صادر عن المحكمة الاتحادية العليا أقرت فيه عدم دستورية هذه المادة عام 2018 بالقرار 86 اتحادية”.

وأكد أنه “تترتب مساواتهم ببقية الموظفين بأن لا يقل عمره عن 50 سنة وخدمته لا تقل عن 15 سنة، كون قرار المحكمة الاتحادية ملزما لجميع السلطات”.