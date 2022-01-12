يناير 12, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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وزير الثروات الطبيعية: إقليم كوردستان بحاجة لـ 6 ملايين لتر من البنزين يومياً

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فى :أخبار عــامة
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وزير الثروات الطبيعية: إقليم كوردستان بحاجة لـ 6 ملايين لتر من البنزين يومياً

صرّح وزير الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان كمال الأتروشي، يوم الأربعاء، بأن حاجة الإقليم من مادة البنزين تصل إلى قرابة 6 ملايين لتر يوميا.

وقال الأتروشي في مؤتمر صحفي عقده على هامش زيارة إدارة منطقة زاخو المستقلة، إن “إقليم كوردستان يحتاج إلى حوالي 6 ملايين لتر من البنزين يوميا، وإن الكمية التي ترسلها بغداد من هذا المادة لا تلبي احتياجات الإقليم”.

وأضاف “مسألة توفير النفط الأبيض، والبنزين لا تقتصر على قدرة وزارة الثروات الطبيعية فقط لأن الوزارة لا تملك مصفاة خاصة لإنتاج المحروقات والوقود”.

وعن ما يُثار من وجود فساد في وزارة الثروات الطبيعية قال الوزير، إنه “لن يسمح للفساد بالتوغل داخل الوزارة بأي شكل من الأشكال، وإنه لن يسمح لدينار واحد بمغادرة الوزارة دون وجه حق”.

 

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