دهوك.. انجاز مشاريع في قطاع الطرق والجسور بكلفة 125 مليار دينار

انجاز مشاريع في قطاع الطرق والجسور في دهوك بكلفة 125 مليار دينار

قالت المديرية العامة للطرق والجسور في محافظة دهوك ، انها أنجزت العام الماضي 2021 مشاريع في قِطاع الطرق والجسور في المحافظة بكلفة 125 مليار دينار ، شملت 15 مشروعاً 4 منها صيانة وترميم و 11 مشروعاً جديداً .

المديرة العامة للطرق في محافظة دهوك خديجة محمد ، قالت لـ(باسنيوز) ان من ضمن المشاريع التي تم إنجازها مشروع تبليط طرق رئيسية ضمن حدود المحافظة ، وبناء مجسرين مازال العمل جارياً فيهما .

موضحة ، ان هذه المشاريع ستسهل حركة المرور وتقلل من الزحام الحاصل مع توسع المدينة.

كما اشارت الى ان المديرية العامة للطرق اولت اهتماماً خاصاً للطرق في القرى والارياف وتم مد العديد منها خلال العام الماضي.