رئاسة بلدية العاصمة أربيل: خصصنا 70 قطعة ارض لبناء مصانع كبيرة

قالت رئاسة بلدية العاصمة أربيل ، انها خصصت 70 قطعة ارض العام الماضي 2021 ، لبناء مصانع كبيرة ، ستوفر فرص عمل لآلاف الأشخاص.

مضيفة ، ان تخصيص قطع الأراضي هذه الهدف منه تطوير وتنمية القطاع الصناعي ضمن حدود العاصمة أربيل .

رئاسة بلدية العاصمة ، أوضحت بالقول ان المشاريع التي ستقام على هذه الأراضي هي مشاريع كبيرة تأتي في اطار الدعم الحكومي لتنمية القطاع الصناعي ، وستساهم في التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل للآلاف وسُتدخل القطاع الصناعي ضمن حدود العاصمة أربيل الى مرحلة جديدة.

كما اشارت ، الى ان هذه المشاريع تشمل معامل للحديد والصلب والاسلاك الكهربائية ، والكابلات بمختلف أنواعها ، ومعامل انتاج الورق ، ومصانع انتاج مختلفة.