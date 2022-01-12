يناير 12, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

صحة كوردستان تعلن بدء موجة رابعة من «كورونا»

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فى :أخبار عــامة
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مع ارتفاع عدد الإصابات ..

صحة كوردستان تعلن بدء موجة رابعة من «كورونا»

أكد وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان، د. سامان برزنجي، اليوم الاربعاء، بدء الموجة الرابعة من وباء فيروس كورونا، في الإقليم.

وقال برزنجي في بيان: “بدأت الموجة الرابعة القوية والسريعة من وباء فيروس كورونا وسلالة اوميكرون المتحورة في إقليم كوردستان”.

واضاف “يجب اتخاذ المزيد من التدابير الوقائية من قبل المواطنين للحفاظ على اسرهم واطفالهم “.

مشيرا الى ان “أهم الإجراءات التي ينبغي اتباعها هو الحصول على اللقاح المضاد، وارتداء الكمامة، وتجنب الاماكن المزدحمة”.

مؤكداً على “ضرورة زيارة المراكز الطبية، ومراكز فحص “كورونا” عند ظهور أي أعراض”.

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