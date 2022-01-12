حلبجة تقدم مرشحا لمنصب رئيس العراق

سجل خالد الشيخ صادق عبد العزيز حلبجيي، نجل الزعيم السابق للحركة الإسلامية الكوردستانية، اسمه كمرشح لمنصب رئيس جمهورية العراق.

وقال حلبجيي في بيان اليوم الأربعاء إن “الهدف من ترشيحه للمنصب التقريب بين الأطراف السياسية في الإقليم والعراق، و من أجل استقرار الأوضاع بين الجانبين لأن ذلك يصب في مصلحة إقليم كوردستان”.

وبهذا يكون المرشحون لمنصب رئيس الجمهورية ثلاثة وهم كل من: رئيس الجمهورية المنتهية ولايته برهم صالح، والقاضي رزكار محمد أمين، أول رئيس للمحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة الرئيس العراقي السابق، صدام حسين.

ويجري انتخاب رئيس الجمهورية في مجلس النواب (البرلمان) العراقي بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك خلال مدة 30 يومياً من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان.

وفتح مجلس النواب، أول أمس الاثنين، باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، على أن يجري انتخاب أحد المرشحين خلال مدة أقصاها 8 شباط/فبراير الماضي.