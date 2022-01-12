مواطن عراقي: البرلمان يستخدم هاتفي لتسجيل أسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية وسأرفع دعوى ضده

أعلن مواطن عراقي عن قيام البرلمان العراقي باستخدام رقم هاتفه الشخصي، كأحد الأرقام المخصصة لتقديم طلبات الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية.

جعفر صادق وهو طالب في المرحلة الإعدادية، أكد ان أحد الرقمين المخصصين لتلقي طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية العراقية، تعود إليه، مشيراً الى أنه تلقّى منذ أمس الثلاثاء أكثر من 350 اتصالاً هاتفياً من قبل متقدمين للترشح بالمنصب.

وكشف المواطن عن الخطأ القائم لوسائل الإعلام العراقية، مشيراً الى ان كثرة المكالمات الهاتفية ازعجته بشكل كبير.

جعفر صادق أكد انه سيتقدّم لرفع دعوى قضائية أمام المحكمة ضد البرلمان العراقي.

وكان مجلس النواب العراقي قد أعلن عن رقمين مخصصين للراغبين بالترشح لمنصب رئاسة الجمهورية.

وأكدت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب العراقي، مساء امس الثلاثاء، بعد انتشار الاخبار عن إغلاق الهاتفين، ان الاتصال متاح في الأيام المحددة وبأوقات الدوام الرسمي من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر.

عقب افتتاح البرلمان العراقي أولى جلساته النيابية، الأحد 9 كانون الثاني 2022، وأداء النواب اليمين الدستورية واختيار رئيس البرلمان الجديد، أعلن مجلس النواب عن فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية، ليتم اختيار رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المقبل من بعد ذلك.