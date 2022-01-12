ألمانيا توافق على تمديد مهمة قواتها في العراق

أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء الالماني ستيفن هيبيشتريت في إفادة صحفية في برلين، اليوم الاربعاء، أن الحكومة الألمانية وافقت على تمديد مهمة القوات المسلحة الألمانية في العراق حتى تشرين الأول ويجب تأكيد القرار في البوندستاغ الألماني.

وقال هيبيشتريت، “قررت الحكومة مواصلة هذه المهمة، حتى 31 أكتوبر 2022، يمكن أن يشارك فيها ما يصل إلى 500 جندي”، مضيفا أن القرار يجب أن يوافق عليه البوندستاغ الألماني.

واستأنف الجنود الألمان الموجودون في العراق ضمن مهمة دولية لمحاربة تنظيم”داعش” تدريب العسكريين العراقيين في كانون الثاني / يناير 2020.

توقف البرنامج التدريبي للجيش العراقي في إطار البعثة الدولية بعد تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وسط الصراع بين إيران والولايات المتحدة.