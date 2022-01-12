هذا ترتيب العراق.. تصنيف جديد لجوازات السفر

قال التقرير الأول لعام 2022 الصادر عن شركة “Henley & Partners” المتخصصة في استشارات الجنسية والإقامة حول العالم، إن هناك فجوة متزايدة بين شمال الكرة الأرضية وجنوبها عندما يتعلق الأمر بحرية السفر.

ويصنف مؤشر “Henley” للجوازات الأقوى استنادا إلى بيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) سنغافورة واليابان في مقدمة القائمة على اعتبار أن هذين الجوازين يسمحان بالدخول إلى 192 دولة دون تأشيرة مسبقة، وفق ما نقلت شبكة “سي إن إن” الإخبارية.

وجاءت في المرتبة الثانية كوريا الجنوبية وألمانيا بواقع 190 نقطة، بينما احتلت جوازات كل من فنلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ وإسبانيا المركز الثالث برصيد 198 نقطة.

في المقابل، يحتل جواز أفغانستان المرتبة الأخيرة على اعتبار أن حامله يحتاج تأشيرة دخول إلى أغلب دول العالم، إذ لا يسمح له بالدخول بدون تأشيرة إلا لـ 26 دولة فقط.

وتقول الشركة إن زيادة عقبات السفر التي فرضتها جائحة كوفيد-19 أدت إلى أكبر فجوة لحرية التنقل عالمية منذ صدور هذا المؤشر قبل 16 عاما.

وتهيمن دول الاتحاد الأوروبي على رأس القائمة كالمعتاد، حيث صعدت فرنسا وهولندا والسويد نقطة واحدة لتنضم إلى النمسا والدنمارك في المركز الرابع برصيد 188 نقطة. وتحتل أيرلندا والبرتغال المركز الخامس برصيد 187 نقطة.

في الناحية الأخرى، وجدت 5 بلاد عربية في قائمة الأسوأ وهي العراق (110 عالميا)، وسوريا (109 عالميا)، واليمن (107 عالميا)، والصومال (106 عالميا)، بالإضافة إلى جواز سفر السلطة الفلسطينية (105 عالميا) من أصل 199 دولة.

ولم يدخل جواز السفر الإماراتي في قائمة العشر الأوائل على الرغم من أن مؤشرات أخرى تصنفه على أنه الأقوى عالميا على اعتبار أن حامله يستطيع الدخول إلى 160 دولة من غير تأشيرة مسبقة.