يناير 12, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

يوتيوبر عراقي يقتل ابنته البالغة من العمر 14 عاما بسبب علاقة مع شاب

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فى :أخبار عــامة
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يوتيوبر عراقي يقتل ابنته البالغة من العمر 14 عاما بسبب علاقة مع شاب

أفاد مصدر امني، الأربعاء، بقيام اليوتيوبر البصري محمد العيساوي بقتل ابنته البالغة من عمر 14 عاما.

وقال المصدر، ان”العيساوي وهو احد المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى موقع يوتيوب تحديدا قام بقتل ابنته البالغة من العمر 14 عاماً بذريعة غسل العار”، مبينا، ان “الفحوصات الطبية اثبتت ان الفتاة لم يمسها احد من الناحية الجنسية اطلاقا”.
واضاف، ان “والد الفتاة اكتشف انها على علاقة مع شاب كان قد تقدم في وقت سابق لخطبتها الأمر الذي دعاه لقتلها”.

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