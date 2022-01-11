بيان من الرئيس بارزاني

قال الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني ، اليوم الثلاثاء ، ان الموقف والرأي الرسمي للحزب هو الذي يدلي به المتحدث الرسمي باسم الحزب فقط .

الرئيس بارزاني ، قال في بيان “نشرت وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية بعض التصريحات والآراء التي تم تفسيرها في كثير من الأحيان بأنها تعبر عن موقف ورأي الحزب الديمقراطي الكوردستاني”

مضيفاً ” هنا نقول للجميع ان أي تصريح او وجهة نظر جانبية وتحت أي مسمى أو عنوان ، لاعلاقة لها بسياسة الحزب الديمقراطي الكوردستاني ، ولايجب الأخذ بها كرأي رسمي للحزب”.

مشدداً ، بالقول ” ان تصريحات المتحدث الرسمي باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني ، هي من تعبر عن السياسة والموقف الرسمي للحزب فقط “.