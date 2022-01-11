47 قاضي و12 مدعي عام يؤدون اليمين الدستورية في إقليم كوردستان

أقيمت اليوم الثلاثاء، مراسم أداء اليمين الدستورية لـ 47 قاضيا و12 عضواً من أعضاء النيابة العامة، أمام القاضي عبد الجبار عزيز حسن، رئيس مجلس القضاء الأعلى في إقليم كوردستان.

وبعد قرار مجلس القضاء ذو الرقم (71 بتاريخ 1/12/2021) المستند إلى المرسوم الإقليمي رقم (272) عام 2021 وكتاب رئاسة إقليم كوردستان / ديوان رقم (د- 1099 تاريه 5/9/2021) ومع استيفاء جميع الشروط القانونية، وقرار مجلس القضاء قررت بتعيين 47 قاضياً في محاكم استئناف أربيل والسليمانية ودهوك وكركوك وگرميان، جرت اليوم مراسم أدائهم اليمين الدستورية.

حضر المراسم نواب رئيس مجلس القضاء وأعضاء محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف في أربيل والسليمانية ودهوك وكركوك وگرميان، ورئيس مكتب النائب العام ونائب وزير العدل ومدير معهد القضاء.

ومن بين القضاة وأعضاء النيابة العامة، هناك 29 امرأة، 19 منهن قاضيات و10 عضوات في النيابة العامة سيبدأن العمل في محاكم إقليم كوردستان.

مباشرة هؤلاء القضاة والمدعين العامين جاءت بعد انتهاء الدورة الثالثة في معهد القضاء، وذلك بحسب احتياجات مناطق إقليم كوردستان، وبالشكل التالي:

محكمة الاستئناف في أربيل 12 قاضياً، ومحكمة استئناف السليمانية 17 قاضياً ومحكمة استئناف دهوك 9 قضاة، ومحكمة استئناف كركوك 10 قضاة ومحكمة استئناف گرميان 9 قضاة.

كما سيتم توزيع أعضاء النيابة العامة، وعددهم 12 عضواً، من خلال رئاسة النيابة العامة في الإقليم.