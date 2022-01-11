اعتقال عشرات المتسللين للعراق في عملية بين حرس الحدود وقوات البيشمركة

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، اعتقال 62 متسللا يحمل الجنسية السورية، مشيرة إلى ان عملية القبض تمت بين قطعات حرس الحدود المنطقة السادسة وقوات البيشمركة.

وقالت الخلية في بيان اليوم، (11 كانون الثاني 2022)، انه “استمرارا لعملياتها في مراقبة الحدود وتأمينها، القطعات الامنية، تتمكن من القاء القبض على ٦٢ متسلل يحملون الجنسية السورية”.

وأضافت، ان “عملية إلقاء القبض عليهم تمت بين قطعات حرس الحدود المنطقة السادسة وقوات البيشمركة، حيث اتخذت بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة”.