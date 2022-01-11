إيران تدعو الحلبوسي لزيارة طهران

بعث رئيس مجلس الشورى الايراني، محمد باقر قاليباف، الثلاثاء، برقية الى محمد الحلبوسي للتهنئة بانتخابه رئيسا لمجلس النواب العراقي الجديد.

وفي البرقية ، قدّم قاليباف أحر التهاني للحلبوسي لمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب العراقي الجديد وقال: انني على ثقة بان العلاقات الاخوية الثنائية ستشهد المزيد من النمو والتطور في مختلف المجالات بدعم واسناد من برلماني البلدين.

واضاف، أن “التعاون البرلماني كجزء مهم من العلاقات الودية بين طهران وبغداد سيؤدي للمزيد من ترسيخ وتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف الاصعدة”.