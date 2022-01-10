نيجيرفان بارزاني: آمل أن تكون عملية انتخاب هيئة رئاسة البرلمان فاتحة لعملية سياسية جامعة لكل القوى

أعرب رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، عن أمله أن تكون عملية انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب “فاتحة لعملية سياسية صحيحة في البلد، جامعة لكل قوى وأطراف ومكونات البلد وتمضي بالعراق نحو مرحلة جديدة من الأمن والاستقرار السياسيين”.

وفي برقية تهنئة وجهها رئيس إقليم كوردستان، اليوم الإثنين (10 كانون الثاني 2022) هنأ من خلالها رئيس مجلس النواب ونائبيه لتوليهم مناصبهم.

وجرت في مجلس النواب العراقي يوم أمس الأحد عملية التصويت لانتخاب رئيس الدورة الخامسة للمجلس، حيث فاز محمد الحلبوسي برئاسة الدورة بأغلبية الأصوات.

أدلى 228 نائباً بأصواتهم، وذهبت أصوات 200 منهم لمحمد الحلبوسي، فيما ذهبت أصوات 14 نائباً لمحمود المشهداني، وكان هناك 14 صوتاً باطلاً.

فيما جرى اختيار حاكم الزاملي نائباً أول لرئيس البرلمان بـ182 صوتاً، وشاخوان عبدالله بـ180 صوتاً نائباً ثانياً للبرلمان.

جرت عملية التصويت لانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب العراقي بعد تأخير بسبب إصابة رئيس السن، محمود المشهداني بوعكة صحية، ليتولى خالد الدراجي إدارة الجلسة.

وفيما يلي نص برقية تهنئة رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني:

بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس النواب العراقي، أبارك للسيد محمد الحلبوسي وللنائبين الأول والثاني لرئيس مجلس النواب السيدين حاكم الزاملي وشاخوان عبدالله، راجياً لهم النجاح والموفقية.

آمل أن يصبح انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي فاتحة لعملية سياسية صحيحة في البلد، جامعة لكل قوى وأطراف ومكونات البلد وتمضي بالعراق نحو مرحلة جديدة من الأمن والاستقرار السياسيين والعمل الجماعي من أجل المزيد من الخدمات وحاضر ومستقبل أفضل للمواطنين.