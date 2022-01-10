اقليم كوردستان يسجل 3 حالات وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، يوم الاثنين 2022/1/10، عن الموقف الوبائي لفايروس كورونا في عموم محافظات الاقليم.

وقالت الوزارة في بيانها رقم 684، ان الموقف الوبائي لجائحة كورونا في اقليم كوردستان خلال 24 ساعة الماضية كان كالتالي:

1. الفحوصات: (5503 فحصاً جديداً)

• (2934) اربيل

• (1062) السليمانية

• (1278) دهوك

• (14) حلبجة

• (115) كرميان

• (0) رابرين

2. الاصابات: (591 اصابة جديدة)

• (208) اربيل

• (248) السليمانية

• (115) دهوك

• (5) حلبجة

• (15) كرميان

• (0) رابرين

3. الشفاء: (86 حالة شفاء جديدة)

• (25) اربيل

• (22) السليمانية

• (27) دهوك

• (0) حلبجة

• (2) كرميان

• (0) رابرين

4. الوفيات: (3 حالات)

• (2) اربيل

• (1) السليمانية

• (0) دهوك

• (0) حلبجة

• (0) كرميان

• (0) رابرين

الوزارة دعت المواطنين ايضا، الى الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية ضد فايروس كورونا والاتصال بالخط الساخن ” 122″ لأية حالة طارئة.