اقليم كوردستان يسجل 3 حالات وفاة جديدة بكورونا کوردستان 04:16 PM – 2022-01-10 أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، يوم الاثنين 2022/1/10، عن الموقف الوبائي لفايروس كورونا في عموم محافظات الاقليم. وقالت الوزارة في بيانها رقم 684 وحصل PUKmedia على نسخة منه: ان الموقف الوبائي لجائحة كورونا في اقليم كوردستان خلال 24 ساعة الماضية كان كالتالي: 1. الفحوصات: (5503 فحصاً جديداً) • (2934) اربيل • (1062) السليمانية • (1278) دهوك • (14) حلبجة • (115) كرميان • (0) رابرين 2. الاصابات: (591 اصابة جديدة) • (208) اربيل • (248) السليمانية • (115) دهوك • (5) حلبجة • (15) كرميان • (0) رابرين 3. الشفاء: (86 حالة شفاء جديدة) • (25) اربيل • (22) السليمانية • (27) دهوك • (0) حلبجة • (2) كرميان • (0) رابرين 4. الوفيات: (3 حالات) • (2) اربيل • (1) السليمانية • (0) دهوك • (0) حلبجة • (0) كرميان • (0) رابرين الوزارة دعت المواطنين ايضا، الى الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية ضد فايروس كورونا والاتصال بالخط الساخن ” 122″ لأية حالة طارئة.
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اقليم كوردستان يسجل 3 حالات وفاة جديدة بكورونا
أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، يوم الاثنين 2022/1/10، عن الموقف الوبائي لفايروس كورونا في عموم محافظات الاقليم.
وقالت الوزارة في بيانها رقم 684، ان الموقف الوبائي لجائحة كورونا في اقليم كوردستان خلال 24 ساعة الماضية كان كالتالي:
1. الفحوصات: (5503 فحصاً جديداً)
• (2934) اربيل
• (1062) السليمانية
• (1278) دهوك
• (14) حلبجة
• (115) كرميان
• (0) رابرين
2. الاصابات: (591 اصابة جديدة)
• (208) اربيل
• (248) السليمانية
• (115) دهوك
• (5) حلبجة
• (15) كرميان
• (0) رابرين
3. الشفاء: (86 حالة شفاء جديدة)
• (25) اربيل
• (22) السليمانية
• (27) دهوك
• (0) حلبجة
• (2) كرميان
• (0) رابرين
4. الوفيات: (3 حالات)
• (2) اربيل
• (1) السليمانية
• (0) دهوك
• (0) حلبجة
• (0) كرميان
• (0) رابرين
الوزارة دعت المواطنين ايضا، الى الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية ضد فايروس كورونا والاتصال بالخط الساخن ” 122″ لأية حالة طارئة.