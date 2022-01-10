الوطني الكوردستاني يتمسك ببرهم صالح مرشحاً أوحداً لرئاسة الجمهورية

اكد الاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم الاثنين، تمسكه ببرهم صالح لمنصب رئيس جمهورية العراق، مشيرا الى أنه سيقدم أوراقه كمرشح للمنصب.

وقالت النائب عن الاتحاد، سوزان منصور، لوكالة شفق نيوز، ان “برهم صالح هو المرشح الوحيد لمنصب رئيس الجمهورية والحصول على الولاية الثانية، والاتحاد الوطني متمسك بصالح للحصول على هذا المنصب”.

وأضافت ان “صالح سيقدم أوراقه الرسمية إلى رئاسة البرلمان، كمرشح وحيد للاتحاد الوطني الكوردستاني لمنصب رئيس الجمهورية”.

وأعلنت رئاسة مجلس النواب اليوم الاثنين، رسمياً فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، مشيرة الى أن انتخاب رئيس الجمهورية سيجري خلال موعد اقصاه نهاية يوم 8 شباط المقبل.

وقالت الرئاسة في بيان نُشر على الموقع الرسمي للمجلس، “يعلن مجلس النواب فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية فعلى الراغبين بالترشيح ممن تتوافر فيهم الشروط تقديم طلباتهم التحريرية مشفوعة بالوثائق الرسمية التي تثبت توافر تلك الشروط فيهم مع سيرهم الذاتية إلى رئاسة مجلس النواب”.

وفي وقت سابق اليوم، كشف القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني غياث السورجي، عن وجود اتفاق مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني بخصوص منصب رئاسة جمهورية العراق، لافتاً إلى رفض الديمقراطي لتولي “برهم صالح” الرئاسة لدورة ثانية.

وقال السورجي، لوكالة شفق نيوز، إنه “لغاية الآن لم يتم الاتفاق بشكل نهائي مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني، بخصوص مرشح رئاسة الجمهورية للمرحلة المقبلة”، موضحاً “لدينا اتفاق مع الديمقراطي يقضي بأن منصب رئاسة الجمهورية لنا، وهم لم يقدموا لنا اي مرشح لهذا المنصب طيلة الفترة الماضية اطلاقاً”.

وبين ان “الخلاف بين الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني هو ليس على منصب رئاسة الجمهورية بل على مرشح هذا المنصب، فالاتحاد مصر على ان مرشح هو (برهم صالح) والحزب الديمقراطي الكوردستاني لديه ملاحظات على برهم صالح، وجوهر الخلاف”.

ومساء امس الاحد التاسع من كانون الثاني الجاري، أعلن رئيس البرلمان العراقي الجديد محمد الحلبوسي عن فتح باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية، على أن يتم خلال 15 يوماً وفق التوقيتات الدستورية.