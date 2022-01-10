خلال 2021.. مصرع وإصابة 27 عاملاً في السليمانية

اعلنت نقابة العمال في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان، يوم الاثنين، عن الاحصائيات المتعلقة بواقع العمل في المحافظة خلال عام 2021.

وقال جالاك رؤوف مسؤول نقابة عمل السليمانية خلال مؤتمر صحفي، إنه “خلال العام الماضي فارق (17) عاملاً الحياة خلال العمل وأصيب (10) آخرون خلال قيامهم بواجباتهم في مواقع العمل”.

واضاف، “خلال عام 2021 عمل ( 4996) عاملاً في (1650) مشروعاً في عموم محافظة السليمانية (966) منهم من النساء”.

واشار جالاك الى ان “(63٪) من عمال محافظة السليمانية يعملون بصفة عقود مؤقتة ويومية وغالبيتها عقود غير قانونية، إضافة إلى أن (14٪) من النساء العاملات رواتبهن اقل من الرجال علما ان واجباتهن مشابه لعمل الرجال”.

وبين أن “نقابة العمال في السليمانية وفرت خلال العام الماضي (500) فرصة عمل للذكور و الاناث وفسحت المجال لـ(150) عاملاً للمشاركة في ورش عمل النقابة وكذلك تمت معالجة مشاكل (120) عاملاً وتنظيم (15) ورشة عمل خاصة بحقوق العمال”.

واختتم جالاك نشاطات النقابة بقيامها بتوكيل محامين للمرافعة والدفاع عن (12) عاملاً قدموا للقضاء بتهم متعلقة بمهنهم اليومية”.