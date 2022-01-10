النزاهة: استقدام رئيس واعضاء في مجلس محافظة نينوى السابق

كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة ، اليوم الاثنين ، عن صدور أوامر استقدامٍ بحقِّ رئيس وأعضاء في مجلس محافظة نينوى السابق ، على خلفيَّة التحقيق في قضيَّة فقدان عجلاتٍ كانت بذمَّتهم.

وقال بيان ان “دائرة التحقيقات في الهيئة، اشارت الى إصدار محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة أوامر استقدامٍ بحقّ رئيس مجلس المُحافظة السابق، إضافة الى (22) عضواً من أعضاء المجلس للدورة الأخيرة”.

موضحاً ، انه “صدر بحقهم (24) أمر استقدام، لافتةً إلى أنَّ الأمر صدر على خلفيَّة التحقيق في قضيَّة فقدان العجلات التي كانت بذمَّتهم أثناء سيطرة تنظيم داعش الإرهابيِّ على المُحافظة”.

وتابعت الدائرة ، بالقول أنَّ “الأوامر الصادرة استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، شملت أيضاً نائب رئيس مجلس محافظة نينوى، ورئيسي مجلس قضائي الحمدانيَّة وتلكيف”.

وسبق للهيئة أنْ أعلنت عن صدور أوامر استقدام وقبض بحق مسؤولين محليّين في مُحافظة نينوى، من بينهم مُحافظون سابقون ورئيس وأعضاء في مجلس المُحافظة، فضلاً عن صدور أحكامٍ تراوحت بين الحبس والسجن شملت بعضهم على خلفيَّة قضايا تتعلق بالفساد وهدرٍ للمال العام.