قفزة كبيرة لاصابات كورونا في العراق

سجلت إصابات فيروس كورونا في العراق، طفرة كبيرة بعد تحذير وزارة الصحة من تفشي سريع للوباء بعد دخول المتحور اوميكرون للبلاد الأسبوع الماضي.

وسجل الموقف الوبائي للصحة خلال الـ 24 ساعة الماضية 1368 إصابة جديدة بكورونا وهو ضعف عدد إصابات أمس التي بلغت 734 حالة.

وبلغت وفيات الموقف الجديد 5 حالات و310 حالات شفاء.

وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس ان “الخبراء والمختصين في وزارة الصحة يراقبون التطوّرات المستمرة في الموقف الوبائي في العالم والعراق حيث يستمر ارتفاع الاصابات بمعظم دول العالم بشكل سريع وفي العراق لوحظ التزايد بنسبة الحالات الموجبة وبصورة مستمرة، وهذا ينذر ببداية موجة جديدة ربما تكون اقسى من الموجات السابقة”.