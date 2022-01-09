الرئيس بارزاني ووفد الاشتراكي الكوردستاني يبحثان أوضاع الكورد في تركيا

استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الأحد، في منتجع صلاح الدين قرب أربيل، وفداً من الحزب الاشتراكي الكوردستاني (شمال كوردستان) برئاسة مسعود تك، الأمين العام للحزب.

ووفق بيان لمكتب الرئيس بارزاني، فقد تم خلال اللقاء تبادل الآراء حول الأوضاع السياسية في تركيا وأحوال الكورد والأحزاب والأطراف الكوردية في تركيا، والعلاقات فيما بينها.

كما أكد اللقاء على أهمية استمرار العمل السياسي المدني والرسالة السلمية من جانب كورد تركيا.

وفي جانب آخر من اللقاء، جرى بحث العلاقات بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والحزب الاشتراكي الكوردستاني.