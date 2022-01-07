يناير 07, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

للتباحث بشأن تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة .. وفد من الديمقراطي والوطني الكوردستانيين يصل بغداد

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فى :أخبار عــامة
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للتباحث بشأن تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة .. وفد من الديمقراطي والوطني الكوردستانيين يصل بغداد

وصل وفد من الحزبين الكورديين الرئيسيين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستانيين الى العاصمة العراقية بغداد ، اليوم الجمعة ، للقاء الأطراف السياسية العراقية والتباحث معها بشأن تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة.

وقالت مصادر صحفية من العاصمة العراقية، ان وفد الديمقراطي يرأسه القيادي في الحزب هوشيار زيباري ، فيما وفد الوطني الكوردستاني برئاسة عضو المكتب السياسي للحزب عماد احمد.

مبينة ان الوفدان سيعقدان اجتماعاً في مقر ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد ، قبل تدشين لقاءاتهما المشتركة مع الأطراف العراقية ، الشيعية منها خصوصاً.

واتفق الحزبان في وقت سابق على رؤى وورقة مشتركة لمناقشتها مع الأطراف العراقية ، بشأن القضايا المالية والسياسية والدستورية ، ومناصب الكورد في الحكومة الاتحادية المقبلة.

وسيكثف الوفد مباحثاته مع الأطراف العراقية خلال اليومين المقبلين.

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